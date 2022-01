Love is in the air, anticipazioni 1 febbraio: due coppie in crisi (Di lunedì 31 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata martedì 1 febbraio. Eda e Serkan mandano in crisi il rapporto di amicizia con Engin e Piril per competizione. Tutto gira intorno all’iscrizione a scuola dei bambini Can e Kiraz. L’istituto è davvero prestigioso, ma ne possono accettare soltanto uno. La preside della scuola sceglie chi iscrivere in seguito ad un colloquio conoscitivo con i genitori: si valuta l’armonia della coppia, la compatibilità con il sistema educativo, se riescono a star loro dietro… Kiraz desidera tanto andare a scuola con Can, Eda e Serkan le promettono che ci andrà. anticipazioni Love is in the airEngin e Piril non hanno detto nulla a Eda e Serkan per non avere concorrenza. Una mossa sleale che ha scatenato i genitori di Kiraz, determinati a ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 31 gennaio 2022)is in the air prossima puntata martedì 1. Eda e Serkan mandano inil rapporto di amicizia con Engin e Piril per competizione. Tutto gira intorno all’iscrizione a scuola dei bambini Can e Kiraz. L’istituto è davvero prestigioso, ma ne possono accettare soltanto uno. La preside della scuola sceglie chi iscrivere in seguito ad un colloquio conoscitivo con i genitori: si valuta l’armonia della coppia, la compatibilità con il sistema educativo, se riescono a star loro dietro… Kiraz desidera tanto andare a scuola con Can, Eda e Serkan le promettono che ci andrà.is in the airEngin e Piril non hanno detto nulla a Eda e Serkan per non avere concorrenza. Una mossa sleale che ha scatenato i genitori di Kiraz, determinati a ...

