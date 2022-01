Lazio, ufficializzato Kamenovic: Durmisi in prestito allo Sparta Rotterdam (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Lazio ha annunciato sul proprio sito ufficiale di “di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenovic dal Fudbalski Klub Cukaricki“. Parallelamente il club di Lotito ha comunicato di “di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riza Durmisi allo Sparta Rotterdam“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laha annunciato sul proprio sito ufficiale di “di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrijedal Fudbalski Klub Cukaricki“. Parallelamente il club di Lotito ha comunicato di “di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riza“. SportFace.

