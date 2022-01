Incidente in autostrada tra Origgio e Castellanza, 8 feriti e lunghe code (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Otto persone di età compresa tra i 24 e i 53 anni sono rimaste ferite nell’Incidente che si è verificato in autostrada tra Origgio e Legnano, sulla Milano-Varese. E’ successo poco prima delle 6 del mattino, sulla corsia diretta a Varese, dopo il bivio tra la A8 e la A9. Si sono scontrati 4 veicoli tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Otto persone di età compresa tra i 24 e i 53 anni sono rimaste ferite nell’che si è verificato intrae Legnano, sulla Milano-Varese. E’ successo poco prima delle 6 del mattino, sulla corsia diretta a Varese, dopo il bivio tra la A8 e la A9. Si sono scontrati 4 veicoli tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

