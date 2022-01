Imenoplastica illegale in Gran Bretagna | l’operazione è una “forma di violenza contro le donne”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Laha deciso di vietare l’, ovvero la procedura chirurgica che consiste nella ricostruzione dell’imene, a cui si ricorre per dare l’impressione di riesumare la verginità della donna o della ragazza.veniva ancora seguita in alcune cliniche private ma da ora proibizione sarà applicata sia in caso di consenso che di costrizione. Considerati illegali anche i test della verginità, considerate entrambe forme dile. L’è unadiUna nuova legge inrenderàla ricostruzione chirurgica dell’imene, una battaglia cominciata da attivisti, ostriche e in generale ...