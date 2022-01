Il meme di Putin e la disinformazione sui governi italiani «non eletti dal popolo» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Circola un meme dove Vladimir Putin viene messo a confronto con Mario Monti, Matteo Renzi, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Mario Draghi per sostenere che il primo viene eletto dal popolo, mentre tutti gli altri no. Il meme, di fatto, sostiene la credenza errata che vede il Presidente del Consiglio eletto attraverso le elezioni politiche. C’è un problema: la nostra è una Repubblica parlamentare, non presidenziale. Per chi ha fretta La nostra è una democrazia rappresentativa. Sono i parlamentari quelli che vengono eletti dal popolo attraverso le elezioni politiche. Il Presidente del Consiglio, o Capo del Governo, non viene eletto tramite il voto diretto dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica. Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Circola undove Vladimirviene messo a confronto con Mario Monti, Matteo Renzi, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Mario Draghi per sostenere che il primo viene eletto dal, mentre tutti gli altri no. Il, di fatto, sostiene la credenza errata che vede il Presidente del Consiglio eletto attraverso le elezioni politiche. C’è un problema: la nostra è una Repubblica parlamentare, non presidenziale. Per chi ha fretta La nostra è una democrazia rappresentativa. Sono i parlamentari quelli che vengonodalattraverso le elezioni politiche. Il Presidente del Consiglio, o Capo del Governo, non viene eletto tramite il voto diretto dei cittadini. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica. Il ...

