Il Cantante Mascherato | Arisa entra nella giuria del programmma

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano poche settimane prima dell’inizio della terza edizione de “Il“, in onda su Rai1 a partire dall’11 Febbraio (clicca qui per scoprire tutte le novità dello show targato Rai). Durante la scorsa puntata di “Da noi… a ruota libera“ il programma condotto da Francesca Fialdini, Milly Carlucci ha rivelato un nome di grosso impatto che si andrà ad aggiungere alla lista dei giurati. La scelta della produzione per il nome del quarto giurato ufficiale de “Il” è ricaduta su, la quale andrà ad affiancare Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Laitaliana ha già preso parte a un programma di Milly Carlucci, risultando la vincitrice di Ballando con le stelle lo scorso . Ecco quanto dichiarato dalla Carlucci: ...

Subito dopo il Festival di Sanremo , non appena si concluderà la settimana, prenderà il via un altro amatissimo programma di Rai 1. Stiamo parlando de Il, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci: chi si nasconderà dietro le 12 maschere? Dopo aver scoperto Teo Mammuccari, I Ricchi e Poveri, Red Canzian, quest'anno chi ...Il, ecco chi si cela sotto al cavalluccio marino: l'indizio rivelato e le ipotesi più chiacchierate. Ormai manca davvero pochissimo al via di questa nuova edizione de Il...Il Cantante Mascherato tornerà fra poco in televisione; nella giuria troveremo Arisa. Ma chi sono gli altri giurati?«Era un segreto», ha detto Orietta Berti, «ci saranno delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, ci saranno delle magie». I due passeranno la settimana in collegamento su «una nave da crocier ...