Godzilla vs. Kong è stato il film più piratato del 2021 (Di lunedì 31 gennaio 2022) , seguono Zack Snyder's Justice League e Black Widow. Godzilla vs. Kong è il film più piratato del 2021, battendo altri titoli di alto profilo come Zack Snyder's Justice League e Black Widow in questa classifica non proprio invidiabile. Dopo numerosi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, Godzilla vs. Kong è stato uno dei primi grandi film usciti nelle sale dopo un anno di chiusura. Era visto come una sorta di ancora di salvezza per i cinema in difficoltà, attirando il pubblico con gli iconici mostri amatissimi dal grande pubblico. Godzilla vs. Kong si è rivelato un successo al botteghino per gli standard attuali incassando 100 milioni di dollari negli USA

