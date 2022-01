(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ statooggi, al termine dell’Assemblea generalePiemonte svoltasipresenza del Segretario Generale Maurizio Landini, il neo Segretario GeneralePiemonte. Saràre l’Organizzazione. Succede a Massimo Pozzi che termina così il suo mandato. Nel suo intervento una serie di passaggi particolarmente significativi sono stati dedicati alle ricadutepandemia, che ha toccato tutti e talvolta pagate con la vita da parte di una generazione che ha fatto la storia del sindacato in questi decenni. Per questo l’attenzione del Sindacato, ha dichiarato, dovrà andare all’ambito dell’assistenza,sanità, ma anche alle politiche ...

Advertising

nuovasocieta : Giorgio Airaudo eletto alla guida della CGIL regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Airaudo

Il Fatto Quotidiano

Lo spiega a Ilfattoquotidiano.it, segretario della Fiom Piemonte, da sempre impegnato nel settore delle quattro ruote. Un mondo che ieri è stato scosso da un doppio annuncio di ...... così come da parte degli enti locali come sottolineato dache è segretario generale di FIOM Piemonte. D'altronde il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA rimane una risorsa ...La situazione è ben peggiore: le 700 eccedenze al 2027 considerano comunque la presenza di produzioni diesel che andranno a perdersi negli anni successi fino al completo stop nel 2035. Convocheremo le ...Gli esuberi annunciati in questi giorni sono solo l’antipasto. Solo in parte riconducibili direttamente dell’addio ai motori diesel in favore dell’elettrico. Per lo più sono il portato della nuova str ...