Duecentomila ore: testo e significato della canzone di Ana Mena a Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) In gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Duecentomila ore, Ana Mena debutta sul palco dell’Ariston portando in scena un tema ‘sempreverde’, ovvero l’amore. Scopriamo il testo e il significato della canzone scritta per lei da Federica Abbate, Zef e Rocco Hunt. Ana Mena a Sanremo 2022 con Duecentomila ore Ana Mena debutta al Festival di Sanremo 2022 con un brano che promette di far ballare tutto il teatro dell’Ariston. La canzone si intitola Duecentomila ore e è stata scritta da Rocco Hunt, Federica Abbate e Zef. Quest’ultimo, tra l’altro, ha curato anche la produzione del pezzo. Con una melodia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) In gara al Festival dicon il branoore, Anadebutta sul palco dell’Ariston portando in scena un tema ‘sempreverde’, ovvero l’amore. Scopriamo ile ilscritta per lei da Federica Abbate, Zef e Rocco Hunt. Anaconore Anadebutta al Festival dicon un brano che promette di far ballare tutto il teatro dell’Ariston. Lasi intitolaore e è stata scritta da Rocco Hunt, Federica Abbate e Zef. Quest’ultimo, tra l’altro, ha curato anche la produzione del pezzo. Con una melodia ...

Advertising

tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @AnaMenaMusic in gara con il brano “Duecentomila ore”. «La canzone è diversa da tutto quello che ho… - AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - GianniperFedez : @heytherelua_ Michele Bravi – Inverno dei fiori Ana Mena – Duecentomila ore Massimo Ranieri – Lettera al di là del… - suxscun : RT @AnaMenaMusic: “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI - Francy_Franz : RT @tvsorrisi: #sanremo2022 ?? @AnaMenaMusic in gara con il brano “Duecentomila ore”. «La canzone è diversa da tutto quello che ho fatto fin… -