Chi è Antonio Medugno? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Antonio Medugno Nome e Cognome: Antonio MedugnoData di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencerfidanzata: informazione non disponibileFigli: Antonio non ha figliTatuaggi: Antonio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’, lae dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencer: informazione non disponibileFigli:non ha figliTatuaggi:L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vittori14782422 : RT @GenCar5: António Costa, appena dopo aver trionfato in #Portogallo: 'la maggioranza assoluta non vuol dire potere assoluto'. Cioè avere… - BanDaviK : RT @GenCar5: António Costa, appena dopo aver trionfato in #Portogallo: 'la maggioranza assoluta non vuol dire potere assoluto'. Cioè avere… - Nena_Nina_Schi : RT @GenCar5: António Costa, appena dopo aver trionfato in #Portogallo: 'la maggioranza assoluta non vuol dire potere assoluto'. Cioè avere… - Marilen97832318 : RT @GenCar5: António Costa, appena dopo aver trionfato in #Portogallo: 'la maggioranza assoluta non vuol dire potere assoluto'. Cioè avere… - DamianoMi : RT @Pistogolblasta2: Antonio #Conte a fine campionato: 'A chi chiedo di vincere la #PremierLeague? A #Kulusevski e #Bentacur che vengono da… -