Calciomercato Genoa, l’operazione in attacco che nessuno si aspettava (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo tantissimi nuovi calciatori, il Genoa ha deciso di compiere una cessione sorprendente nell’ultimo giorno di mercato. La situazione del Genoa è sicuramente molto preoccupante. I rossoblù sono penultimi in classifica a cinque punti dal Venezia quintultimo che, però, ha una gara in meno. In questi prima parte della stagione c’è stata molta confusione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo tantissimi nuovi calciatori, ilha deciso di compiere una cessione sorprendente nell’ultimo giorno di mercato. La situazione delè sicuramente molto preoccupante. I rossoblù sono penultimi in classifica a cinque punti dal Venezia quintultimo che, però, ha una gara in meno. In questi prima parte della stagione c’è stata molta confusione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | È fatta per #Gudmundsson dell'@AZAlkmaar a titolo definitivo - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, Valon Behrami dopo la rescissione va al Brescia - tabellamercatob : Ultimo giorno #Calciomercato Aggiornamenti ufficiali #SerieB /1 Un ingresso e un'uscita in prestito per il #Pisa… - sportli26181512 : Parma, preso Goran Pandev dal Genoa: arriva a titolo definitivo: Colpo a sorpresa per i gialloblù in questo ultimo… -