Calcio: Carnevali (Sassuolo), 'Inter la prima a muoversi per Scamacca e Frattesi' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. - (Adnkronos) - "L'Inter è stata una delle prime a chiedere Scamacca, ma ci sono altri club stranieri disposti anche a prenderlo subito. Noi, però, non ci vogliamo privare dei nostri giocatori migliori nel mercato di gennaio. Abbiamo fatto già una cessione importante come Boga, quindi dal punto di vista economico siamo a posto. Aspetteremo il mercato estivo e faremo le nostre valutazioni. Ma posso dire che l'Inter è stata la prima su Scamacca ma anche su Frattesi, d'altronde i grandi club fanno così". Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport appena chiusa la sessione invernale di Calciomercato. "Noi investiamo tanto sui giovani, sappiamo che abbiamo ragazzi di grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. - (Adnkronos) - "L'è stata una delle prime a chiedere, ma ci sono altri club stranieri disposti anche a prenderlo subito. Noi, però, non ci vogliamo privare dei nostri giocatori migliori nel mercato di gennaio. Abbiamo fatto già una cessione importante come Boga, quindi dal punto di vista economico siamo a posto. Aspetteremo il mercato estivo e faremo le nostre valutazioni. Ma posso dire che l'è stata lasuma anche su, d'altronde i grandi club fanno così". Così l'amministratore delegato delGiovanniai microfoni di Sky Sport appena chiusa la sessione invernale dimercato. "Noi investiamo tanto sui giovani, sappiamo che abbiamo ragazzi di grande ...

