Applausi a Mattarella in Cdm | poi Draghi dà i compiti ai ministri

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Obbligo di mascherine all'aperto e discoteche chiuse ancora per 10 giorni. Lo ha deciso il Consiglio deinella prima riunione dopo la rielezione dial Quirinale. Entrambe le misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Applausi Mattarella

Secondo quanto hanno riferito i presenti il premier Mario Draghi ha aperto la riunione facendo le congratulazioni per la rielezione al presidente Sergio, a cui i ministri hanno tributato ...Consiglio dei ministri post Quirinale in un clima surreale: gliringraziato da Draghi e poi subito un esame dei ministri sugli obiettivi del Pnrr A giugno Cingolani deve rispettare dodici scadenze, Speranza deve varare la riforma sanitaria, ...Roma, 31 gen. (askanews) - Obbligo di mascherine all'aperto e discoteche chiuse ancora per 10 giorni. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri ...Dieci giorni ancora di mascherine all’aperto e discoteche chiuse: sono le due decisioni prese nel Consiglio dei ministri di oggi, una seduta rapita – duranta meno di un’ora – che ha rinviato a mercole ...