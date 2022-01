Amici 21, prima gara di tecnica: grossa lite tra i ballerini della scuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) prima gara DI tecnica: CHRISTIAN STEFANELLI NON CI STA. ECCO LE REAZIONI POST CLASSIFICA DEI QUATTRO ALLIEVI DI BALLO Nella scuola di Amici 21 di Maria De Filippi, c’è parecchia tensione da qualche settimana, a causa di nuove proposte per le dinamiche di ballo in vista del serale. Ecco cosa sta accadendo. LEGGI ANCHE Amici 21, contrasti tra Cosmary e Serena? Ecco cosa è successo Fin dall’inizio di questa ventunesima edizione di Amici, gli allievi di ballo sono stati sottoposti settimanalmente a delle gare d’improvvisazione. I ragazzi e le ragazze che occupano i banchi di ballo, ricevevano le spiegazioni della gara, solo qualche minuto prima della loro esibizione. Inizialmente però, non era stato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)DI: CHRISTIAN STEFANELLI NON CI STA. ECCO LE REAZIONI POST CLASSIFICA DEI QUATTRO ALLIEVI DI BALLO Nelladi21 di Maria De Filippi, c’è parecchia tensione da qualche settimana, a causa di nuove proposte per le dinamiche di ballo in vista del serale. Ecco cosa sta accadendo. LEGGI ANCHE21, contrasti tra Cosmary e Serena? Ecco cosa è successo Fin dall’inizio di questa ventunesima edizione di, gli allievi di ballo sono stati sottoposti settimanalmente a delle gare d’improvvisazione. I ragazzi e le ragazze che occupano i banchi di ballo, ricevevano le spiegazioni, solo qualche minutoloro esibizione. Inizialmente però, non era stato ...

