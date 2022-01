Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Protezione civile ha diramato un avvisto di Allerta meteo in Campania per venti forti e mare agitato dalle 6 di domani mattina alle 6 di mercoledì 2 febbraio. La protezione civile ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo Leggi su 2anews (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Protezione civile ha diramato un avvisto diinper venti forti edalle 6 di domani mattina alle 6 di mercoledì 2 febbraio. La protezione civile ha emanato un avviso diinper venti forti settentrionali con locali raffiche econ possibiliggiate lungo

Advertising

sulsitodisimone : RT @MeteoMignanego: ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ???? dopodomani previste raffiche di burrasca da Nord #rischio #meteo #liguria Avviso per Lun… - bobinetv : Allarme meteo per vento forte a @CourmayeurMontB #valledaosta - - T7TorreSette : Venti forti e mare agitato, scatta l'allerta meteo in #Campania #ProtezioneCivile ?? - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Maltempo in #Campania, allerta meteo per vento forte - SkyTG24 : Maltempo in #Campania, allerta meteo per vento forte -