Uomini e Donne, Maria decide di censurare tutto: parole troppo volgari (Di domenica 30 gennaio 2022) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne è successo qualcosa che ha messo Maria in difficoltà. La conduttrice ha preferito censurare per la gravità delle parole ed è apparsa in imbarazzo. Di cosa si tratta? Una delle ultime puntate di Uomini e Donne ha lasciato molto perplessi i presenti in studio ma soprattutto la padrona di casa e cioè l’amata Maria. Uomini e Donne, Maria De Filippi-AltranotiziaLa presentatrice si è trovata a gestire una situazione delicata ed ha deciso di non riportare le parole esatte in quanto veramente troppo pesanti e inadeguate. Di cosa si tratta? Uomini e Donne, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) Nelle ultime puntate diè successo qualcosa che ha messoin difficoltà. La conduttrice ha preferitoper la gravità delleed è apparsa in imbarazzo. Di cosa si tratta? Una delle ultime puntate diha lasciato molto perplessi i presenti in studio ma sopratla padrona di casa e cioè l’amataDe Filippi-AltranotiziaLa presentatrice si è trovata a gestire una situazione delicata ed ha deciso di non riportare leesatte in quanto veramentepesanti e inadeguate. Di cosa si tratta?, ...

Advertising

ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - MinisteroDifesa : #Quirinale Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Comandante delle donne e degli uomini delle… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - artemis7310 : RT @tomasomontanari: “O mithos deloi oti” non è un Paese per donne, per giovani (per quelli ci sono i manganelli), per chi dice una cosa e… - MelekKirazHK : Momento uomini e donne #Amici21 -