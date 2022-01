UFFICIALE Liverpool | colpo Luis Diaz | il comunicato

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo dal Porto dell’attaccanteAttraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato l’arrivo dal Porto dell’attaccante. IL– «IlFootball Club ha completato l’ingaggio didall’FC Porto, previa concessione di un permesso di lavoro e di un nulla osta internazionale. Il 25enne ha firmato un contratto a lungo termine con i Reds dopo aver superato le visite mediche e aver finalizzato i termini personali.arriverà nel Merseyside dopo aver completato il servizio internazionale con la Colombia, che martedì sera affronterà l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali a Cordoba». We have ...

Advertising

MONDOCALCIO_ : MONDOCALCIO ??UFFICIALE: Donny van de Beek è un nuovo giocatore dell'#Everton. In poche ore farà parte della squadr… - CalcioNews24 : Super colpo di mercato da parte del #Liverpool - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Liverpool, Luis #Diaz è il super colpo della #PremierLeague ?? Le cifre e la firma #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… - sportli26181512 : Colpo #Liverpool, ufficiale: dal Porto ecco Luis #Diaz: I Reds si rinforzano per la seconda parte di stagione mette… - Luxgraph : Liverpool, Klopp ha il suo rinforzo: ufficiale l'arrivo di Luis Diaz -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Liverpool

Ascolta la versione audio dell'articolo Ilha ufficializzato l'arrivo dal Porto dell'attaccante Luis Diaz Attraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato l'arrivo dal Porto dell'attaccante Luis Diaz. IL COMUNICATO - "IlFootball Club ha completato l'ingaggio di Luis Diaz dall'FC Porto, previa concessione di un permesso ...Un acquisto oneroso per il, prossimo avversario dell'Inter negli ottavi di Champions: i media inglesi parlano di un'operazione da 60 milioni di euro, 45 più 15 di bonus. "Non potrei essere ...Il Liverpool, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, impreziosisce il reparto offensivo ufficializzando l’acquisto di Luis Diaz dal Porto per un’operazione da 60 milioni di euro tra parte ...Colpo del Liverpool per la seconda parte di stagione. I Reds hanno ufficializzato l'arrivo dal Porto di Luis Diaz, 25enne esterno colombiano che ha firmato fino al 2027 e indosserà la maglia numero 23 ...