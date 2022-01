Ucraina | tensione crescente L’imprenditore Alberto De Marco | Parlare in russo è tabù

(Di domenica 30 gennaio 2022) Un “acredine verso i russi”, ma anche “un inasprimento dell’astio verso quella che prima era parte della cultura”. CosìitalianoDe, che da sei anni vive e lavora a Kiev, racconta all’Adnkronos del sentimento che si respira a Kiev. “Appena in ufficio o al pub si parla di questa situazione lacresce. Qui a Kiev c’è una posizione filo europea e una certa acredine nei confronti dei vicini russi”, spiega. E lo si dimostra a partire dalla lingua. “Qui si parla ucraino e, mentre l’inglese è conosciuto solo dalle nuove generazioni – spiega – Io non parlo l’ucraino, conosco qualche parola in più die le persone con cui lavoro parlano italiano e inglese. Ma quando si parla inè sempre un’occasione ...

Siamo ad Avdiïvka nell'Ucraina orientale, dove l'esercito di Kiev ha combattuto con i separatisti. 'Si avverte una tensione costante in prima linea, dice il tenente Serhiy. L'Occidente accusa ossessivamente la Russia di rappresentare un'imminente minaccia per l'Ucraina. Non è rimasta una sola area nella sicurezza internazionale e regionale dove non c'è tensione. ROMA – Gli oligarchi di Vladimir Putin non avranno "un posto dove nascondersi" con le nuove sanzioni del Regno Unito. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss parlando con Skynews. Dichiarazione decisa della Segretaria agli Esteri del governo britannico Liz Truss, che lascia gli ultimi spiragli alla diplomazia. Da Macron a Johnson, tutti provano a convincere l'uomo forte di Mosca.