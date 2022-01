Taranto: oltre cinquanta giocattoli recuperati e donati Kyma ambiente (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma ambiente: Puzzle, pennarelli, set di macchinine telecomandate, peluches e bambole. oltre 50 giocattoli recuperati e che verranno donati a chi non può permetterseli, una sorta di doppio Natale a poco più di un mese di distanza. Articoli di tutti i tipi, per tramite di Kyma ambiente, sono stati consegnati al CGS Taras. Si tratta di un’associazione che si occupa di attività culturali realizzate con ragazzi appartenenti a fasce deboli della società, e che vengono coinvolti in progetti contro la dispersione scolastica. Una parte dei giocattoli è stata recuperata dagli operatori dell’azienda partecipata del Comune di Taranto, l’altra grazie alla volontà di tanti tarantini di dare ... Leggi su noinotizie (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Puzzle, pennarelli, set di macchinine telecomandate, peluches e bambole.50e che verrannoa chi non può permetterseli, una sorta di doppio Natale a poco più di un mese di distanza. Articoli di tutti i tipi, per tramite di, sono stati consegnati al CGS Taras. Si tratta di un’associazione che si occupa di attività culturali realizzate con ragazzi appartenenti a fasce deboli della società, e che vengono coinvolti in progetti contro la dispersione scolastica. Una parte deiè stata recuperata dagli operatori dell’azienda partecipata del Comune di, l’altra grazie alla volontà di tanti tarantini di dare ...

Advertising

simonavitelli60 : RT @ardigiorgio: Inquinanti, oltre i limiti di legge(ilva ad esempio mai superati) regione Puglia non si è mai messa contro. Come vi ho sem… - ardigiorgio : Inquinanti, oltre i limiti di legge(ilva ad esempio mai superati) regione Puglia non si è mai messa contro. Come vi… - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ???? Il Presidente del CONI, G. Malagò: 'Il 2026 sarà un anno speciale per lo #Sport italiano. Oltre alle Olimpiadi Invern… - MasterMMSport : ???? Il Presidente del CONI, G. Malagò: 'Il 2026 sarà un anno speciale per lo #Sport italiano. Oltre alle Olimpiadi I… - xiana44698880 : RT @LucaBurnout: @rikercommander @GrandeTornado1 @liliaragnar @silvia92745700 Si aggiunge alla lista di locali a cui portare rispetto oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto oltre Figli del Salento: Antonio "Mimino" Renna ... guidò, con successo, oltre il Brindisi e il Lecce anche l'Ascoli ("storico" il suo campionato 1977\... il Bari, il Palermo, il Catanzaro, il Catania, il Taranto (altra promozione in serie B), la ...

Volley, Padova - Taranto in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 Tutto pronto per Kioene Padova - Gioiella Prisma Taranto , sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di ... la cronaca al termine, oltre a risultati e ...

Taranto: oltre cinquanta giocattoli recuperati e donati Noi Notizie Taranto: oltre cinquanta giocattoli recuperati e donati Kyma ambiente Di seguito un comunicato diffuso da Kyma ambiente: Puzzle, pennarelli, set di macchinine telecomandate, peluches e bambole. Oltre 50 giocattoli recuperati e che verranno donati a chi non può permetter ...

TARANTO - Studenti in piazza contro l'alternanza: «Di scuola-lavoro non si può morire» È questa la risposta che i suoi coetanei danno alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d’acciaio in una fabbrica metalmeccanica nei pressi di Udine Ieri mattina, ...

... guidò, con successo,il Brindisi e il Lecce anche l'Ascoli ("storico" il suo campionato 1977\... il Bari, il Palermo, il Catanzaro, il Catania, il(altra promozione in serie B), la ...Tutto pronto per Kioene Padova - Gioiella Prisma, sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di ... la cronaca al termine,a risultati e ...Di seguito un comunicato diffuso da Kyma ambiente: Puzzle, pennarelli, set di macchinine telecomandate, peluches e bambole. Oltre 50 giocattoli recuperati e che verranno donati a chi non può permetter ...È questa la risposta che i suoi coetanei danno alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d’acciaio in una fabbrica metalmeccanica nei pressi di Udine Ieri mattina, ...