Super-G Garmisch 2022, Brignone: “È mia gara preferita, felice di dimostrare mia polivalenza” (Di domenica 30 gennaio 2022) “Sono davvero soddisfatta di questo risultato. Ho cercato di concentrare le mie energie che non erano tantissime solamente per la gara, c’era vento e sapevo di essere obbligata esclusivamente a far correre lo sci, senza guardare le linee migliori ma pensando solo a non fare attrito. Questo tipo di neve mi piace molto, sono arrivata al traguardo sapendo di avere fatto ciò che volevo. Ho avuto paura quando è arrivata la Huetter al traguardo, si tratta di una vittoria condivisa e siamo contente in due”. Così Federica Brignone dopo aver vinto la prova di Super-G a Garmisch: un successo condiviso a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter. ORDINE DI ARRIVO DELLA gara LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA Nelle parole raccolta dalla Fis, la valdostana ha aggiunto: “In carriera mi sono sempre ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) “Sono davvero soddisfatta di questo risultato. Ho cercato di concentrare le mie energie che non erano tantissime solamente per la, c’era vento e sapevo di essere obbligata esclusivamente a far correre lo sci, senza guardare le linee migliori ma pensando solo a non fare attrito. Questo tipo di neve mi piace molto, sono arrivata al traguardo sapendo di avere fatto ciò che volevo. Ho avuto paura quando è arrivata la Huetter al traguardo, si tratta di una vittoria condivisa e siamo contente in due”. Così Federicadopo aver vinto la prova di-G a: un successo condiviso a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter. ORDINE DI ARRIVO DELLALA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA Nelle parole raccolta dalla Fis, la valdostana ha aggiunto: “In carriera mi sono sempre ...

Advertising

sportface2016 : #SuperG #Garmisch, #Brignone dopo la vittoria: 'È la mia gara preferita, felice di poter dimostrare la mia polivale… - LaNotifica : Vittoria ex aequo Brignone-Huetter in Super-G a Garmisch - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino 16^ nel super-G di Garmisch - messina_oggi : Vittoria ex aequo Brignone-Huetter in Super-G a GarmischGARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - Federica Br… - infoitsport : A Garmisch è super Federica Brignone -