“Se n’è andato” Don Giovanni si è spento in ospedale | addio al sacerdote degli ultimi

(Di domenica 30 gennaio 2022) Un’intera comunità in lutto dopo la dolorosa notizia. Una perdita che per i fedeli rappresenta una ferita ancora più grande. Purtroppo si èper sempre MonsignorLizza, 84 anni, in seguito a un peggioramento delle condizioni di salute per Covid. Fino al suo ultimo respiro è stato sempre vicino alla sua comunità. Originario di Pianella, nato nel lontano 1937,Lizza è stato cresciuto in una famiglia numerosa, composta da ben 8 fratelli, tra cui o storico vicesindaco e assessore alla cultura di Pescara Carlo Lizza e Mario, medico e docente universitario. MonsignorLizza, una cultura quasi enciclopedica, plurilaureato, era cancelliere della Curia ma nella sua vita ha visto anche l’insegnamento in diversi licei ed istituti superiori di Pescara. Grande e assiduo promotore di ...