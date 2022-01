Scherma | arrivano tre medaglie di bronzo tra Doha e Plovdiv

(Di domenica 30 gennaio 2022) Luccica dila domenica dellaitaliana sulle pedane internazionali. Un tris di terzi di posti di grande valore. A, nel GP FIE di spada, salgono a pari merito sul terzo gradino del podio Davide Di Veroli e Federico Vismara, risultato eccellente con vista sul futuro. Ainvece, nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola femminile, il team azzurro chiude con un ottimo terzo posto. In Qatar nel tabellone da 16, Di Veroli ha sconfitto per 15-12 l’ungherese Siklosi. Poi ha conquistato la certezza del podio superando 15-9 l’ucraino Stankevych. Parallelamente, Vismara è entrato tra i “top 8” vincendo un match batticuore con lo svizzero Bayard, piazzando la stoccata del 15-14. Infine ha fatto irruzione in zona medaglia grazie al successo per 15-9 sull’ucraino Reizlin. Solo in semifinale è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scherma arrivano

Sportface.it

...Zagabria Comensela comensina è seconda nella prova individuale e oggi scende in pedana nella gara a squadre con l'Italia Notizie splendide e tinte d'argento per la Comense...I ripetuti tentativi della sottosegretaria (ed ex campionessa olimpica nella) Valentina ... per il campionato di calcioaltri 20 milioni di euro . Anche queste risorse andranno ...Luccica di bronzo la domenica della scherma italiana sulle pedane internazionali ... medaglia grazie al successo per 15-9 sull’ucraino Reizlin. Solo in semifinale è arrivato lo stop in una doppia ...Ottimo risultato raggiunto dalla spadista del Circolo Scherma Terni Elena Ferracuti al Grand Prix di Spada Femminile a Doha. L’ atleta nella classifica ufficiale si posiziona al 50º posto sulle 120 pa ...