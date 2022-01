(Di domenica 30 gennaio 2022) Una domenica di sangue quella che sta per volgere al termine. Nel primo pomeriggio di oggi c’è stato infatti unmortale dove ha putroppo perso la vita un uomo di 46 anni. Leggi anche:tra auto e scooter:62enne, è la 15esima vittima da inizio annoin viaIlsinistro è avvenuto al km 42 di viae, secondo quanto si apprende, a scontrarsi sarebbero state un’auto e una moto. Alla quida di quest’ultima un 46 anne originario di Castel Madama che ha perso la vita a seguito del violento impatto. Attualmente in corso le verifiche, sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Tivoli e la protezioen civile di Vicovaro. La strada è ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, terribile incidente sulla Tiburtina: morto centauro 46enne - culture_roma : La città di Mosul nel momento della ricostruzione,dopo la terribile offensiva che ha portato alla sconfitta dello S… - nellofromsr : @realDonadelLuca Invece di fare le manifestazione no green pass andiamo tutti a Roma. Basta è una situazione terribile - eleprivate : RT @_anamorfosi_: “Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il terri… - CostasGiulio : @rep_roma Mi dispiace per quanto accaduto è terribile… ma perché il marchio è importante? Cioè sapere che il veicol… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma terribile

Il Corriere della Città

... impresa dei Mille, fatti d'Aspromonte, presa die post - unificazione. Per esempio si ... i nostri martiri non si possono numerare " e tutte queste note, miracolo! erano una nota sola,, ...Ma oggi voglio aprire con una notizia, di quelle che ahimè non trovano spazio sulla ... Paolo Moroni, 42 anni, un ingegnere informatico originario di Allumiere (provincia di), è stato ...Il terribile sinistro è avvenuto al km 42 di via Tiburtina e, secondo quanto si apprende, a scontrarsi sarebbero state un’auto e una moto. Alla quida di quest’ultima un 46 anne originario di Castel ..."Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli". Lo scrive in un post l'amministrazione e il sindaco di Mesoraca, comune in ...