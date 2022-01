Quirinale, Brunetta: “La rielezione di Mattarella è un successo per l’Italia” (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – “Così va letta la rielezione di Mattarella: un successo per l’Italia, per il Parlamento, per la stabilità dell’azione del Governo, che può proseguire più forte e legittimato di prima. Con Mattarella abbiamo votato il volto reale della Repubblica unita e solidale. E abbiamo concretamente applicato il principio sacro per ogni buon allenatore: “Squadra che vince non si cambia”. Ora ci spetta il compito di essere all’altezza della generosità di Mattarella, con gratitudine e fiducia, e della straordinaria forza di governo di Draghi. Dobbiamo continuare a vincere. Non è vero che non cambia nulla. È la prova che siamo cambiati, e in meglio, noi italiani”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che oggi commenta la rielezione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – “Così va letta ladi: unper, per il Parlamento, per la stabilità dell’azione del Governo, che può proseguire più forte e legittimato di prima. Conabbiamo votato il volto reale della Repubblica unita e solidale. E abbiamo concretamente applicato il principio sacro per ogni buon allenatore: “Squadra che vince non si cambia”. Ora ci spetta il compito di essere all’altezza della generosità di, con gratitudine e fiducia, e della straordinaria forza di governo di Draghi. Dobbiamo continuare a vincere. Non è vero che non cambia nulla. È la prova che siamo cambiati, e in meglio, noi italiani”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, che oggi commenta la...

