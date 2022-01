Ponzio record, anzi no. Misura laser difettosa, annullato il 21.85 nel peso (Di domenica 30 gennaio 2022) Lo avevano celebrato come primato del mondo, e invece non lo è. A New York, nella 114ª edizione dei Millrose Games, seconda tappa Gold del World Indoor Tour 2022, il campione olimpico del peso Ryan ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) Lo avevano celebrato come primato del mondo, e invece non lo è. A New York, nella 114ª edizione dei Millrose Games, seconda tappa Gold del World Indoor Tour 2022, il campione olimpico delRyan ...

