Perché la rielezione del Presidente va vietata (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Costituzione è stata riposta nel cassetto. Non violata, semplicemente ignorata. L'esultanza di oggi si trasformerà in una condanna domani. La sordità al messaggio chiaramente rivolto alla nazione dal Capo dello Stato ha prodotto un esito paradossale, costringendo Mattarella a smentire se stesso per poter salvare la Repubblica. È evidente che guardando verso il basso, la rielezione dell'attuale inquilino del Quirinale evita il peggio, infatti tutti esultano. Ma se si alza appena un po' lo sguardo ci si avvede che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

