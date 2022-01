Napoli | dopo Insigne via un altro top player | rinnovo difficile

Leggi su vesuvius

(Di domenica 30 gennaio 2022) Novità in casa, con il presidente Aurelio De Laurentiis intenzionato a rivoluzionare la rosa: untopvia in estate. Ilcontinua a lavorare sul calciomercato, specialmente in uscito. InfattiLorenzoungiocatore potrebbe andare via a causa di unche appare. Andiamo a vedere di chi si tratta e qual è il piano di De Laurentiis. I calciatori delesultanoun goal (Via Getty Images)Il calciomercato invernale è oramai in chiusura, con gli azzurri intenzionati a concludere questa sessione solamente con l’acquisto di Axel Tuanzebe. Il difensore scuola Manchester United è arrivato per sopperire alla mancanza di Kalidou ...