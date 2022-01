Nandez Juve, il Cagliari apre alla cessione: le condizioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Nandez Juve, trattativa in corso con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano: ecco le condizioni Sono ore roventi in casa Juve per completare la rosa da affidare Allegri per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Non solo Zakaria, i bianconeri stanno lavorando anche per Nandez. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il club sardo apre al prestito con diritto di riscatto più l’obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. La trattativa tra Juve e Cagliari procede spedita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022), trattativa in corso con ilper il centrocampista uruguaiano: ecco leSono ore roventi in casaper completare la rosa da affidare Allegri per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Non solo Zakaria, i bianconeri stanno lavorando anche per. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il club sardoal prestito con diritto di riscatto più l’obbligo che scatterebbe a determinate. La trattativa traprocede spedita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

