Nadal | storico trionfo agli Australian Open | è il 21° Slam in carriera | mai nessuno come lui

Un titolo per la storia. Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022 e conquistato il 21° Slam in carriera, uno in più di Roger Federer e Novak Djokovic: un primato assoluto nella storia del tennis. Lo spagnolo, numero 5 del ranking, ha sconfitto in finale il 25enne russo Daniil Medvedev, numero 2 della classifica mondiale e favorito della vigilia. Dopo avere perso i primi due set, Nadal ha alzato il livello del proprio gioco e ribaltato il match, chiudendo con il punteggio di 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5. Nell'era Open, nessuno aveva mai vinto lo Slam Australiano partendo da uno svantaggio di due set. Per Nadal si tratta del 90° titolo in carriera, conquistato all'età di 35 anni e dopo ...

