Nadal è leggenda: rimonta Medvedev e vince gli Australian Open (Di domenica 30 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal nella leggenda. Il 35enne maiorchino vince gli Australian Open 2022, rimontando due set nella finale disputata sul cemento della Rod Laver Arena: battuto Daniil Medvedev per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 dopo oltre cinque ore di gioco. Per Nadal è il secondo successo a Melbourne, a 13 anni di distanza dall'unica gioia e 4 finali perse, ma è soprattutto il 21esimo Slam della carriera: lo spagnolo stacca Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20, e diventa il primatista solitario per Major vinti.Per Medvedev, alla quarta finale in un torneo del Grande Slam – nel 2019 fu sconfitto a Flushing Meadows ancora da Nadal, lo scorso anno si arrese a Djokovic a Melbourne anche se poi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafaelnella. Il 35enne maiorchinogli2022,ndo due set nella finale disputata sul cemento della Rod Laver Arena: battuto Daniilper 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 dopo oltre cinque ore di gioco. Perè il secondo successo a Melbourne, a 13 anni di distanza dall'unica gioia e 4 finali perse, ma è soprattutto il 21esimo Slam della carriera: lo spagnolo stacca Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20, e diventa il primatista solitario per Major vinti.Per, alla quarta finale in un torneo del Grande Slam – nel 2019 fu sconfitto a Flushing Meadows ancora da, lo scorso anno si arrese a Djokovic a Melbourne anche se poi a ...

