Manuel Bortuzzo, chi è l'ex fidanzata Martina Rossi: "È stato difficile lasciarla" (Di domenica 30 gennaio 2022) La relazione tra Manuel Bortuzzo e l'ex compagna Martina, prima della decisione di prendere strade separate, era comunque continuata anche dopo il dramma subito dal ragazzo. Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è avvicinato e innamorato di Lulù, una delle principesse Selassié. Il 22enne, parlando con la sua nuova fiamma, ha confessato il motivo che lo ha portato a lasciare l'ex ragazza in seguito all'incidente che lo ha paralizzato: "Per il semplice fatto che la conoscevo da poco. Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare me in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d'ospedale. L'ho fatta venire a casa ...

