M5S | Conte a Di Maio | “Chiarimento? L’ho chiesto prima io”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per Luigi Diserve unnel M5S? “dettoio, a dire il vero. Lui ha risposto a me, quindi ilci sarà senz’altro”. Così alle telecamere il leader 5 Stelle Giuseppe, uscendo dalla sua abitazione a Roma. “Diin particolare avrà la possibilità di chiarire il suo operato e la sua agenda, se era condivisa o meno. Tranquillamente”, ha aggiunto l’ex premier. Di Battista ha detto che bisogna difendere le persone perbene come lei… “Mi fa molto piacere, perché stimo Di Battista, è una persona genuina: possiamo avere delle diverse opinioni politiche ma lo rispetto e lo stimo. Direi che in politica la qualità di essere una persona perbene è importante ma non è sufficiente. La politica deve esprimere delle battaglie e ...