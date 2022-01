Incendio in casa a Reggio Emilia: morti due bambini, salvi i genitori (Di domenica 30 gennaio 2022) Un Incendio è scoppiato in un'abitazione a due piani di via Matteotti a Fabbrico, nella Bassa Reggiana. A perdere la vita sono due bambini, un maschio e una femmina, fratelli di 8 e 7... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) Unè scoppiato in un'abitazione a due piani di via Matteotti a Fabbrico, nella Bassa Reggiana. A perdere la vita sono due, un maschio e una femmina, fratelli di 8 e 7...

Advertising

SkyTG24 : Incendio in una casa nel Reggiano, due ragazzi muoiono tra le fiamme - LIrresponsabile : Esplosione in una casa: morti due fratellini di 7 e 8 anni - - siciliafeed : Terribile incidente: problema con impianto a gas, esplosione in casa. Nulla da fare per due piccoli di 8 e 7 anni -… - messveneto : Canna fumaria in fiamme, danni al tetto: casa inagibile: Sette automezzi e quindici uomini dei vigili del fuoco son… - VeraNotizia : Reggio Emilia, scoppia un incendio in casa: morti due bambini, fratello e sorella di 8 e 7 anni. Salvi i genitori… -