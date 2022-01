Il difensore dell’Inter ad un passo dal ritiro: domani l’annuncio (Di domenica 30 gennaio 2022) Come riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, è previsto per domani l’annuncio ufficiale del ritiro dal calcio da parte del difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov. Kolarov Inter ritiroI frequenti problemi fisici delle ultime stagioni (specialmente alla schiena) avrebbero indotto il calciatore serbo a prendere questa dolorosa decisione, anche a costo di rinunciare all’ultima parte di stipendio. L’ipotesi di un eventuale ingresso all’interno dello staff di Inzaghi non è da escludere, ma sarà sicuramente oggetto di discussione in futuro. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Come riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, è previsto perufficiale deldal calcio da parte delAleksandar Kolarov. Kolarov InterI frequenti problemi fisici delle ultime stagioni (specialmente alla schiena) avrebbero indotto il calciatore serbo a prendere questa dolorosa decisione, anche a costo di rinunciare all’ultima parte di stipendio. L’ipotesi di un eventuale ingresso all’interno dello staff di Inzaghi non è da escludere, ma sarà sicuramente oggetto di discussione in futuro. Matteo Brignone

