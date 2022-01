Facchinetti ringrazia Mattarella “per non aver abbandonato il nostro Paese in un momento così preoccupante” (Di domenica 30 gennaio 2022) BERGAMO – “Grazie Presidente per non aver abbandonato il nostro Paese in un momento così estremamente preoccupante per la nostra economia e non solo”. Con questo breve post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex cantante e tastierista dei Pooh Roby Facchinetti (foto) ha voluto dire la sua dopo la rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) BERGAMO – “Grazie Presidente per nonilin unestremamenteper la nostra economia e non solo”. Con questo breve post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex cantante e tastierista dei Pooh Roby(foto) ha voluto dire la sua dopo la rielezione di Sergiocome presidente della Repubblica. L'articolo L'Opinionista.

