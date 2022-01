Così la Repubblica Democratica del Congo prova a uscire dalla povertà assoluta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen – Di recente ladelsi è rivelata come uno dei paesi con la crescita economica potenziale più alta dell’Africa. Questo è dovuto non solo all’aumento dei prezzi del rame e del cobalto, ma anche alle riforme varate dal governo che hanno aumentato l’indipendenza della banca centralelese e hanno reso più efficiente la riscossione delle tasse. Le strategie economiche delladelMa per quanto importanti, queste riforme da sole non bastano per mantenere i tassi di crescita necessari per farequesto Paese. Per tale motivo il governo sta seguendo due strategie per diversificare l’economia e renderla più resiliente al cambiamenti dei ...