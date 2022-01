Contro Medvedev, Rafa Nadal cerca il record di tornei Slam vinti (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Magari non lo dicono, anche se lo pensano. Ma di fronte alla possibilità che, di qui a qualche ora, Rafael Nadal conquisti il 21° titolo dello Slam, scavalcando in via pressoché definitiva il loro idolo in una classifica che forse più di ogni altra potrà servire da architrave su cui fondare l'analisi di un periodo tennistico irripetibile, non solo non si schiereranno apertamente per l'avversario. Ma, tutto sommato, guarderanno allo spagnolo con grande favore. I soggetti in questione sono i membri della chiesa laica di Federer, che per definizione rifiutano l'appellativo di tifosi. Secondo la categoria del normale tifo sportivo potrebbero ragionevolmente augurarsi che Medvedev batta Rafa nella finale che andrà in scena a Melbourne stamattina alle 9.30. Così facendo il russo, che non appartiene ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Magari non lo dicono, anche se lo pensano. Ma di fronte alla possibilità che, di qui a qualche ora,elconquisti il 21° titolo dello, scavalcando in via pressoché definitiva il loro idolo in una classifica che forse più di ogni altra potrà servire da architrave su cui fondare l'analisi di un periodo tennistico irripetibile, non solo non si schiereranno apertamente per l'avversario. Ma, tutto sommato, guarderanno allo spagnolo con grande favore. I soggetti in questione sono i membri della chiesa laica di Federer, che per definizione rifiutano l'appellativo di tifosi. Secondo la categoria del normale tifo sportivo potrebbero ragionevolmente augurarsi chebattanella finale che andrà in scena a Melbourne stamattina alle 9.30. Così facendo il russo, che non appartiene ...

