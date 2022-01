Contagi in Toscana Comune per Comune | ce ne sono meno della scorsa settimana

(Di domenica 30 gennaio 2022) In lieve calo il tasso dinostra Regione maancora oltre 8mila i nuovi positivi in un giorno

Sono 8.404 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 22 morti. I nuovi casi, 3.822 confermati con tampone molecolare. Secondo i dati del ministero della Salute sono 104.065 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Sabato 29 gennaio 2022 erano stati 137.147. Le vittime sono invece 235, mentre sabato erano state 377.