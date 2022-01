Burkina Faso-Senegal in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Coppa d’Africa 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Burkina Faso-Senegal sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sulla data, l’orario e la diretta streaming della semifinale della Coppa d’Africa 2022. E’ la prima sfida che vale la finale e se la giocano da una parte una grande outsider di questa rassegna continentale, dall’altra una delle favorite assolute. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 20 di mercoledì 2 febbraio, diretta tv non prevista, diretta streaming in esclusiva su Discovery +, diretta testuale su Sportface. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022)sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sulla, l’e ladelladella. E’ la prima sfida che vale la finale e se la giocano da una parte una grande outsider di questa rassegna continentale, dall’altra una delle favorite assolute. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 20 di mercoledì 2 febbraio,tv non prevista,in esclusiva su Discovery +,testuale su Sportface. SportFace.

Advertising

MediasetTgcom24 : Burkina Faso, esercito francese annuncia l'uccisione di 60 jihadisti #burkinafaso #forzeburkinabè #burkinafaso… - GazetteNGR : Burkina Faso stun Tunisia 1-0 to book semi-final spot - SimoneAlliva : Non stanno seriamente considerando di mandare al Quirinale una che dirige i servizi segreti, vero? Perché neanche in Burkina Faso. - sportface2016 : #CoppadAfrica, la #Tunisia esonera ct #Kebaier dopo sconfitta con #BurkinaFaso - tuttonapoli : Coppa d'Africa, il Senegal di Koulibaly è la 4a semifinalista: sfiderà il Burkina Faso -