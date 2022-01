Australian Open | Nadal batte Medvedev | è record di titoli Slam individuali nella storia

(Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaelvince l'e diventa il tennista con piùconquistatidel tennis . Lo spagnolo ha sconfitto in finale Daniilin cinque set dopo cinque ore e ...

Un eterno, epico Rafa Nadal trionfa negliin una sfida incredibile e infinita, durata cinque ore e mezza, contro il russo Daniil Medvedev . In svantaggio di due set, quando la partita sembrava praticamente finita, lo spagnolo ...Nadal trionfa nella finale degli, battendo con un'incredibile rimonta Medvedev 2 - 6, 5 - 7, 6 - 4, 6 - 4, 7 - 5. Si tratta della prima rimonta da 0 - 2 neglinell'Era. Lo spagnolo, nel torneo, ...si annette il secondo Australian Open (il primo risaliva al 2009, un’era geologica precedente) e il 21esimo titolo Major, una conquista enorme che gli permette di spezzare l’equilibrio con gli altri ...Avvio con grande equilibrio, come previsto. Nadal salva da campione due palle break nel terzo game e si porta avanti 2-1 dopo 20' di lotta. Nei due turni successivi però lo spagnolo cede a zero la ...