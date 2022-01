Aborto | la presidente del Parlamento Ue Metsola assicura | «Difenderò il diritto di praticarlo»

(Di domenica 30 gennaio 2022) «Sull’e sui diritti sessuali, riproduttivi e della salute la posizione delè inequivocabile e priva di ambiguità». La neodeleuropeo, Roberta, ha parlato durante la trasmissione Che tempo che fa in merito alall’. La maltese, che è stata inizialmente criticata per le sue posizioni antiabortiste, aveva già detto durante il suo discorso di insediamento che avrebbe lasciato da parte le sue convinzioni e avrebbe portato avanti, almeno nell’Ue, la posizione del. «Ilha chiesto il massimo di protezione di questi diritti e questa è la posizione che porterò avanti», ha detto.ha anche affrontato il tema caldo dell’Ucraina e della ...

pietroraffa : Nella lista dei nomi di centrodestra c'è Marcello Pera. Salvini lo ritiene idoneo a fare il Presidente. Pera, in… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ??? 'Sull'#aborto e sui #dirittisessuali, riproduttivi e della salute la posizione del #Parlamento è inequivocabile e priva di… - ezekiel : RT @rtl1025: ??? 'Sull'#aborto e sui #dirittisessuali, riproduttivi e della salute la posizione del #Parlamento è inequivocabile e priva di… - rtl1025 : ??? 'Sull'#aborto e sui #dirittisessuali, riproduttivi e della salute la posizione del #Parlamento è inequivocabile… - LokiStrange123 : colgo l'occasione della sua intervista a che tempo che fa per dire due parole (inutili) sulla nuove presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto presidente

Il Sussidiario.net

La neodel Parlamento europeo , Roberta Metsola, ha parlato durante la trasmissione Che tempo che fa in merito al diritto all'. La maltese, che è stata inizialmente criticata per le ......del Parlamento Europeo Roberta Metsola è la terza donna a ricoprire la carica didel ... Nel mirino, prima della sua elezione, sono finite le sue posizioni anti -. Malta è infatti l'...Chi è Roberta Metsola, nuova presidente del Parlamento Europeo subentrata lo scorso 18 gennaio al compianto David Sassoli. Il suo profilo e la sua storia.Io non voterò più su temi come l'aborto '. La maltese Roberta Metsola è stata eletta nuovo presidente del Parlamento europeo con una larga maggioranza, ma sa che le sue posizioni antiabortiste espress ...