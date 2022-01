VIDEO Calciomercato Juventus, la duttilità di Zakaria. L’Inter ufficializza Caicedo (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre l'Inter ha ufficializzato il colpo Caicedo dal Genoa, la Juventus ha nel mirino il centrocampista svizzero Zakaria dalla Bundesliga Leggi su mediagol (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre l'Inter hato il colpodal Genoa, laha nel mirino il centrocampista svizzerodalla Bundesliga

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - SkySport : Juve, Dusan Vlahovic a Torino: foto e video del primo giorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo accolto come un re a Dubai VIDEO: Cristiano Ronaldo a Dubai: accoglienza da re.… - sportli26181512 : Brasile: Alisson ringrazia il Var VIDEO: Il portiere brasiliano del Liverpool, Alisson: 'Sottolineiamo l'importanza… -