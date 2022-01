Un "direttore automatico" per la Lega

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Quando sui giornali ricompare la barbona grigia di Beppe Vessicchio, che ai più vecchi ormai ricorda il Verdi che c’era sulle millelire, significa che i giorni della merla sono l’ultimo ostacolo verso il sole in Riviera. Quest’anno è soprattutto il segnale che è ora di archiviare quello spettacolaccio loffio che sta occupando da una settimana gli schermi a reti unificate: sta per iniziare la vera Elezione Nazionale. Stavolta però il maestro Vessicchio è comparso per dire che è chiuso in casa col Covid, ma che spera di farcela: la data è martedì, e per allora dovrebbero essere risolte le due questioni cruciali: la Repubblica con un presidente e gli italiani (due cose diverse, dài!) con il loropreferito. Sanremo e politica. Intervistato da Rep., un altro maestro, Vince Tempera, ha detto che non dirige più all’Ariston, che gusto c’è ormai? “Negli ultimi ...