Traffico Roma del 29-01-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo eccita la polizia locale segnalare interventi per lavori sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per viale Somalia verso San Giovanni e ho un incidente nel quartiere Don Bosco in via dei Salesiani all’altezza di via Statilio Ottavio divieto di transito su via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 per interventi di pulizia della carreggiata e chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 di domenica 30 gennaio su via di Ponte Salario nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17 per quanto riguarda i trasporti la M sulle stazioni Spagna e Flaminio Piazza del Popolo fino a tutto il 30 gennaio caso di assembramenti solo possibili le chiusure su disposizione ...