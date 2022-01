Tennis: Australian Open, Collins ko in due set e titolo per Barty (2) (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - Era dal trionfo di Chris O'Neil del 1978 che una Tennista Australiana non vinceva a Melbourne. Per Barty si tratta del 15° titolo in assoluto. Partenza equilibrata, con Collins che ha la prima palla break del match nel quinto gioco, salvata con un super dritto vincente. Da quel momento la statunitense si spegne, concede la battuta con un sanguinoso doppio fallo sul 30-40 e regala di fatto il set alla Barty, che si impone 6-3 in poco più di mezz'ora. La statunitense reagisce in avvio di secondo set: si prende il break in apertura di secondo set e cancella le palle del contro-break subito dopo, volando 3-0. La padrona di casa va in confusione, cede ancora il servizio ma sotto 1-5, trascinata anche dalla confusione della Rod Laver Arena, piazza due break e trascina ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - Era dal trionfo di Chris O'Neil del 1978 che unataa non vinceva a Melbourne. Persi tratta del 15°in assoluto. Partenza equilibrata, conche ha la prima palla break del match nel quinto gioco, salvata con un super dritto vincente. Da quel momento la statunitense si spegne, concede la battuta con un sanguinoso doppio fallo sul 30-40 e regala di fatto il set alla, che si impone 6-3 in poco più di mezz'ora. La statunitense reagisce in avvio di secondo set: si prende il break in apertura di secondo set e cancella le palle del contro-break subito dopo, volando 3-0. La padrona di casa va in confusione, cede ancora il servizio ma sotto 1-5, trascinata anche dalla confusione della Rod Laver Arena, piazza due break e trascina ...

