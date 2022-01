Sergio Mattarella | Presidente della Repubblica bis | “Se serve | ci sono”

Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - 171822elFranca : RT @cgilnazionale: 'A nome mio e di tutta la #Cgil un grande ringraziamento a Sergio #Mattarella, che con un gesto di grande responsabilità… - nekofukuro514 : RT @Daninseries: SERGIO MATTARELLA È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Le sue prime parole: 'dopo tutto questo tempo? Sempre' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

è il 14esimo Presidente della Repubblica , succede a se stesso, ed è stato eletto con 759 voti, risultando il secondo Capo dello Stato più votato dopo Sandro Pertini . Nello spoglio ...'Il senso di responsabilità mi impone di non sottrarmi e prevale sulle mie idee ed anche sulla vita privata'. Queste le prime parole del presidentea pochi minuti dalla sua rielezione. Un brevissimo discorso denso di significato e che non elude gli interrogativi che hanno segnato queste settimane, a tratti frenando i partiti nel ...Roma, 29 gen. (askanews) - Con 759 voti, Sergio Mattarella viene proclamato nuovo presidente della Repubblica. Inizia così il Mattarella bis. Il presidente in carica ha superato quindi la soglia ...Per il Resuttana San Lorenzo, capolista del girone A di Promozione, il 2022 inizia allo stesso modo in cui si era concluso il 2021 ovvero con una vittoria roboante. Dopo l’8-1 del dicembre scorso cont ...