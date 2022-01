Sean Penn accusa gli uomini americani di essere diventati 'troppo femminilizzati'

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della sua intervista con The Independent,si è scagliato apertamente contro gli, rei di'. Nel corso di un'intervista con The Independent,ha apertamente criticato gli, rei di". Come riportato da CBR, il protagonista di Milk ha spiegato il suo punto di vista sulla mascolinità americana contemporanea.ha affermato: "Sono nel club che crede che glinella cultura americana siano...

Nel corso di un'intervista con The Independent, ha apertamente criticato gli uomini americani, rei di essere diventati "troppo femminilizzati". Come riportato da CBR, il protagonista di Milk ha spiegato il suo punto di vista sulla ...