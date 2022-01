Roma, controlli a San Lorenzo e a Trastevere: raffica di chiusure e multe (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre minimarket chiusi e due bar sanzionati. Questo l’esito dei controlli amministrativi, disposti dal Questore di Roma, e finalizzati a contrastare la mala movida, con gli agenti impegnati a verificare il rispetto di tutte le normative anti-Covid. Leggi anche: ‘Mala movida’ a Roma: alcol ai minorenni, e assembramenti. Scattano chiusure e sanzioni Tre minimarket chiusi a San Lorenzo Il personale del Commissariato San Lorenzo, nella serata di ieri, con l’ausilio di una squadra del Reparto Mobile e in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, ha sanzionato amministrativamente un minimarket in via dello Scalo di San Lorenzo. Questo perché i locali non erano sanificati e l’attività commerciale è stata così chiusa per cinque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre minimarket chiusi e due bar sanzionati. Questo l’esito deiamministrativi, disposti dal Questore di, e finalizzati a contrastare la mala movida, con gli agenti impegnati a verificare il rispetto di tutte le normative anti-Covid. Leggi anche: ‘Mala movida’ a: alcol ai minorenni, e assembramenti. Scattanoe sanzioni Tre minimarket chiusi a SanIl personale del Commissariato San, nella serata di ieri, con l’ausilio di una squadra del Reparto Mobile e in collaborazione con il personale della Polizia Locale diCapitale, ha sanzionato amministrativamente un minimarket in via dello Scalo di San. Questo perché i locali non erano sanificati e l’attività commerciale è stata così chiusa per cinque ...

Advertising

myrtamerlino : Niente #mascherine, insegnanti #novax, lezioni anche durante il lockdown. Siamo andati in una #scuola parentale all… - CorriereCitta : Roma, controlli a San Lorenzo e a Trastevere: raffica di chiusure e multe - Lazio_TV : Sanzioni per oltre 11.000 euro. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #TrasportoPubblico #Covid19 ???? NECESSARIO per accesso e utilizzo mezzi di trasporto il… - ilgiornale : L’ordinanza per dare un freno alla movida violenta è stata rimandata di almeno una settimana. Il 31 verranno allent… -