Regione Puglia: quasi quarantottomila partecipanti ai concorsi per 209 posti Da varie regioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Chiuso il termine per la presentazione delle domande al Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità per i 27 profili di Categoria D, posizione economica D1. Ed è boom di candidati: saranno infatti 47.668 a partecipare a questa opportunità, come si evince dal report allegato. “Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra – dichiara l’qssessore regionale al Personale, Gianni Stea – che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle regioni del Nord ... Leggi su noinotizie (Di sabato 29 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Chiuso il termine per la presentazione delle domande al Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità per i 27 profili di Categoria D, posizione economica D1. Ed è boom di candidati: saranno infatti 47.668 a partecipare a questa opportunità, come si evince dal report allegato. “Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra – dichiara l’qssessore regionale al Personale, Gianni Stea – che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalledel Nord ...

OBonomi : RT @rosadamato634: LA #SALUTE È GARANTITA A TUTTI! Anche la Regione Puglia, costretta e in ritardo, lo afferma. Greenpassati e non. Se ave… - bizcommunityit : Concorsi Regione Puglia, oltre 47mila domande per 209 posti - lucaVdA : RT @rosadamato634: LA #SALUTE È GARANTITA A TUTTI! Anche la Regione Puglia, costretta e in ritardo, lo afferma. Greenpassati e non. Se ave… - caterin40283689 : RT @rosadamato634: LA #SALUTE È GARANTITA A TUTTI! Anche la Regione Puglia, costretta e in ritardo, lo afferma. Greenpassati e non. Se ave… - ivan62terribile : RT @rosadamato634: LA #SALUTE È GARANTITA A TUTTI! Anche la Regione Puglia, costretta e in ritardo, lo afferma. Greenpassati e non. Se ave… -