Quirinale | settimo scrutinio | Mattarella 387 voti | Nordio racoglie oltre i voti dei grandi elettori di FdI

you_trend : ?? Fumata nera anche in questo settimo scrutinio: con 250 voti scrutinati, il presidente uscente Sergio #Mattarella… - pietroraffa : ==Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, questa mattina al settimo scrutinio l'asticella… - Radio1Rai : ?? #Quirinale Settimo scrutinio Quorum: 505 Astenuti: 380 Schede bianche: 60 Schede nulle: 4 Prossima convocazione… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | L'elezione del Capo dello Stato in tempo reale. È Mattarella bis, la richiesta della maggioranza #AN… - infoitinterno : Quirinale, si va al Mattarella-bis: a vuoto il settimo voto, centrodestra nel caos -

AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nelscrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d'Italia, 40 a Nino Di Matteo. CameraSvolta, Draghi chiede a Mattarella di restare al Colle Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nelscrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. 64 ...Elezioni Presidente della Repubblica: diretta video streaming 7° e 8° voto per il Quirinale. C'è l'intesa totale per il secondo mandato di Mattarella.Roma, 29 gen. (askanews) - Fumata nera anche al settimo voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Sul nome di Sergio Mattarella, ...